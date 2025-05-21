Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение журналиста на его странице в Facebook.

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Юрий Макаров обратился к украинцам

Юрий Макаров попросил прощения у тех, кому "причинил волнение и боль" в течение последних недель.

Мне стыдно и больно от того, что я оказался в центре внимания в способ, который, мягко говоря, не отражал суть обстоятельств. Последние годы и месяцы были для меня сложным периодом с большим количеством вызовов и переживаний. Это заставило меня поставить под сомнение собственную способность и ценность своего вклада во многих отношениях,

– написал он.

По словам журналиста, в критический момент рядом с ним оказались родные, друзья и коллеги, которые несмотря на все смогли оказать необходимую поддержку и помощь.

Юрий Макаров отметил, что эта поддержка дает ему почувствовать свою привилегированность, и с благодарностью он стремится конвертировать ее в усиленное общественное внимание к теме ментального здоровья.

Я благодарен коллегам из Суспильного вещания за все, что они сделали. Я благодарен правоохранителям и врачам, которые выполняли свои обязанности. Я хочу вернуться к работе, которая была делом моей жизни, как только я буду способен,

– добавил журналист.

21 мая команда Суспильного также опубликовала обращение относительно хода следствия и состояния Юрия Макарова. Там заявили, что по состоянию на сейчас расследование продолжается, а Суспильне сотрудничает со следствием.

Несмотря на всю публичность личности Юрия Макарова, просим коллег учитывать его сложное состояние после пережитого и с уважением отнестись к необходимости его физического и психологического восстановления,

– отметили журналисты.

Команда также выразила благодарность Министерству внутренних дел Украины и Национальной полиции Украины "за весь объем работы, который они проводят".

Напомним, инцидент с нападением на Юрия Макарова произошел вечером 16 апреля возле одного из жилых комплексов в Соломенском районе Киева. В тот день неизвестный неожиданно ударил ножом украинского журналиста.