В Винницкой области мирные жители заблокировали автомобиль ТЦК и избили военного

В Винницкой области группа гражданских лиц на нескольких автомобилях заблокировала служебный транспорт ТЦК и жестоко избила военнослужащего во время перевозки военнообязанного. Пострадавшего бойца госпитализировали в медицинское учреждение.

Об этом сообщили в Винницком областном ТЦК и СП.

Что известно о конфликте между ТЦК и гражданскими лицами?

Инцидент произошел на выезде из города, где несколько гражданских автомобилей внезапно создали искусственную пробку для служебного автомобиля. После остановки из транспортных средств вышла группа лиц, которые силой вытащили военного из салона и нанесли ему телесные повреждения.

Пострадавшего сотрудника центра комплектования вскоре доставили в больницу. Врачи оценивают его состояние как удовлетворительное.

В военном ведомстве подчеркнули, что остальные члены этой группы оповещения были ветеранами боевых действий и защищали Украину на фронте в течение 2022–2023 годов.

На месте происшествия работали правоохранительные органы. Они устанавливают подробности конфликта и разыскивают лиц, причастных к совершению правонарушения.

Каждый виновный будет привлечен к ответственности и понесет наказание в соответствии с требованиями действующего законодательства,

– подчеркнули в ТЦК.

Что было известно ранее?

Напомним, в Ковеле на Волыни произошел конфликт между сотрудниками ТЦК и гражданскими лицами. Во время проверки автомобиля один из мужчин пытался скрыться, после чего завязалась драка и был применен слезоточивый газ. Впоследствии выяснилось, что мужчине 22 года, поэтому его отпустили. Во время конфликта водитель Renault Master совершил наезд на военнослужащего ТЦК, который обратился за медицинской помощью. Также были повреждены служебные автомобили ТЦК и полиции.

Кроме того, 3 сентября в одном из сел Балтской общины в Одесской области служебный автомобиль ТЦК наехал на 2,5-летнего мальчика. По предварительным данным, ребенок отошел от отца и оказался на дороге; после наезда водитель не остановился и уехал с места ДТП. Мальчика госпитализировали с телесными повреждениями, а правоохранители начали расследование. Водителя задержали.