Такую просьбу озвучили на прошлой неделе на официальном телеграмм-канале Оперативной группы "Русич", которая сейчас воюет в Украине от имени Кремля. В The Guardian отметили, что эта новость вызвала вопрос о том, кто осуществляет общее командование над ультраправыми прокремлевскими группами, воюющими против ВСУ.

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Неонацисты, вероятно, разочарованы успехами в Украине

"Русич" тесно связан с группой Вагнера – военной организацией, которой руководит близкий союзник Владимира Путина и которая сейчас возглавляет российское наступление с целью захвата Бахмута, являющегося едва ли не самой ожесточённой битвой сейчас.

Источники The Guardian на условиях анонимности заявили, что "чрезвычайный" шаг неонацистов может указывать на разочарование в Кремле и в том, как проходит его война в Украине.

Кремль может потерять контроль над своими ультраправыми российскими военизированными организациями, которые могут использовать более экстремальные методы для продолжения войны в Украине, что вызывает опасения эскалации в случае нападения на страну НАТО.

– сообщил один из источников.

В то же время маловероятно, что Москва напрямую имеет отношение к этому, поскольку ее шпионская служба, несомненно, уже имеет разведданные о военной и пограничной деятельности в странах Балтии.

"Указывает ли это на фрагментацию внутри российской системы? Что произойдет, если россияне лишатся контроля над ними (военизированными группировками – 24 канал) и они начнут совершать несанкционированные действия, которые могут случайно привести к эскалации ситуации? Настоящий вопрос состоит в том, насколько Кремль на самом деле контролирует ситуацию?" – добавил источник.

Последние сообщения указывают на то, что некоторые парамилитарные группы, такие как "Группа Вагнера", основанная влиятельным российским бизнесменом Евгением Пригожиным, уже имеют значительную автономию и такой же доступ к Путину, как и его чиновники.

"Русич" позиционирует себя как диверсионно-разведывательную группу, хотя ее частые попытки краудфандинга свидетельствуют, что неонацисты не имеют эффективной поддержки со стороны российских логистических операций.

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Что хочет узнать "Русич"

Сообщение на телеграмм-канале "Русича", которое просмотрели более 60 тысяч пользователей, содержало призыв предоставить информацию о военных подразделениях с конкретными ссылками на данные о:

личном составе,

профессии,

родственниках военнослужащих,

их личном транспорте.

Также группе требуется подробная информация о передвижении патрулей, расположении пограничных застав, систем наблюдения и транспортных средств. Кроме этого, "Русич" интересовался:

башнями связи,

аппаратурой безопасности на границе,

координатами топливных складов и систем безопасности в приграничных районах

Обратите внимание! Боевики "Русича" известны своей жестокостью в Сирии и во время боевых действий в Крыму в 2014 году. С помощью открытых источников разведки они были замечены на Донбассе, а также в Харьковской области и Херсоне. В сентябре Министерство финансов США объявило, что вводит против этой группы санкции.