Подозреваемых в нападении на бойцов "Айдара" взяли под стражу: среди них – военный в СЗЧ
- В Каменском Днепропетровской области суд взял под стражу двух мужчин по подозрению в нападении на военнослужащих 24 отдельного штурмового полка "Айдар".
- Один из подозреваемых выстрелил по автомобилю военных, а другой участник инцидента нанес удары одному из военнослужащих, причинив легкие телесные повреждения.
В Каменском Днепропетровской области суд взял под стражу двух мужчин, которых подозревают в нападении на военнослужащих 24 отдельного штурмового полка "Айдар". По данным следствия, среди них – военный в статусе СЗЧ и гражданский.
Действия подозреваемых квалифицировали, как хулиганство. Об этом сообщили в Специализированной прокуратуре в сфере обороны Восточного региона.
Что известно о решении суда?
По данным следствия, один из подозреваемых находился в состоянии алкогольного опьянения и по меньшей мере четыре раза выстрелил по автомобилю военных из предмета, похожего на пистолет. После этого он разбил лобовое и переднее боковое стекло машины рукояткой оружия.
Другой участник инцидента открыл дверь автомобиля и нанес удары одному из военнослужащих, вызвав легкие телесные повреждения – ушиб мягких тканей носа.
Как отмечают в прокуратуре, на месте происшествия находились еще четыре человека, их возможную причастность к правонарушению проверяют.
Двум фигурантам сообщили о подозрении в хулиганстве. Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей.
Нападение на военных "Айдара": детали инцидента
Военнослужащие находились вне службы и занимались личными делами, не выполняя никаких служебных задач. По имеющейся информации, они не провоцировали конфликт и не имели никаких оснований для столкновения.
По словам представителя полка, бойцы находились в городе по частным делам. После инцидента нападавшие покинули место происшествия и скрылись. Несмотря на право на самозащиту в случае угрозы, военные не открывали огонь в ответ. Они объяснили это желанием избежать опасности для гражданских, которые могли находиться рядом.
В полиции сообщили, что во время первоочередных мероприятий удалось установить участников конфликта и задержать их. Ими оказались двое местных жителей в возрасте 37 и 42 года.