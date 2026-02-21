Дії підозрюваних кваліфікували, як хуліганство. Про це повідомили в Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Східного регіону.
Що відомо про рішення суду?
За даними слідства, один із підозрюваних перебував у стані алкогольного сп'яніння та щонайменше чотири рази вистрілив по автомобілю військових із предмета, схожого на пістолет. Після цього він розбив лобове та переднє бокове скло машини руків'ям зброї.
Інший учасник інциденту відчинив двері автомобіля та завдав ударів одному з військовослужбовців, спричинивши легкі тілесні ушкодження – забій м'яких тканин носа.
Як зазначають у прокуратурі, на місці події перебували ще четверо осіб, їхню можливу причетність до правопорушення перевіряють.
Двом фігурантам повідомили про підозру у хуліганстві. Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Напад на військових "Айдару": деталі інциденту
Військовослужбовці перебували поза службою та займалися особистими справами, не виконуючи жодних службових завдань. За наявною інформацією, вони не провокували конфлікт і не мали жодних підстав для сутички.
За словами представника полку, бійці перебували в місті у приватних справах. Після інциденту нападники залишили місце події та втекли. Попри право на самозахист у разі загрози, військові не відкривали вогонь у відповідь. Вони пояснили це бажанням уникнути небезпеки для цивільних, які могли перебувати поруч.
У поліції повідомили, що під час першочергових заходів вдалося встановити учасників конфлікту та затримати їх. Ними виявилися двоє місцевих жителів віком 37 і 42 роки.