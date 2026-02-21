Військові перебували поза виконанням службових завдань і не відкривали вогонь у відповідь, аби не наражати на небезпеку цивільних. Про це повідомляє 24-й штурмовий полк "Айдар".

Що відомо про інцидент?

За попередньою інформацією, напад на військових "Айдара" 21 лютого здійснила група з шести осіб. Під час конфлікту один із нападників відкрив вогонь.

Уточнюється, що на момент події військовослужбовці перебували поза службою, займалися особистими справами та не провокували конфлікту. Напад, за наявними даними, був скоєний без видимих підстав.

Попри те, що закон дозволяє застосування зброї для самозахисту у разі загрози життю, бійці свідомо не відкривали вогонь у відповідь. За їхньою позицією, це було зроблено, щоб уникнути ризиків для цивільних осіб, які могли перебувати поруч.

Водночас військові наголосили, що у випадку прямої загрози мають законне право захищати себе відповідно до норм чинного законодавства України.

У зверненні підкреслюється, що будь-які прояви агресії щодо військовослужбовців можуть мати серйозні правові наслідки. Громадян закликають не створювати конфліктних ситуацій та не вдаватися до протиправних дій.

Обставини події з’ясовуються. Офіційної інформації від правоохоронних органів станом на момент публікації не оприлюднено.

Нападників затримали: що про них відомо?

Правоохоронці провели огляд місця події, опитали свідків та очевидців.

Також у ході першочергових оперативних та слідчих дій поліцейські встановили учасників конфлікту та затримали їх. Підозрюваними виявилися місцеві жителі 37 та 42-х років.

Фігурантам повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу.

