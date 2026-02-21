Действия подозреваемых квалифицировали, как хулиганство. Об этом сообщили в Специализированной прокуратуре в сфере обороны Восточного региона.

Что известно о решении суда?

По данным следствия, один из подозреваемых находился в состоянии алкогольного опьянения и по меньшей мере четыре раза выстрелил по автомобилю военных из предмета, похожего на пистолет. После этого он разбил лобовое и переднее боковое стекло машины рукояткой оружия.

Другой участник инцидента открыл дверь автомобиля и нанес удары одному из военнослужащих, вызвав легкие телесные повреждения – ушиб мягких тканей носа.

Как отмечают в прокуратуре, на месте происшествия находились еще четыре человека, их возможную причастность к правонарушению проверяют.

Двум фигурантам сообщили о подозрении в хулиганстве. Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей.

Нападение на военных "Айдара": детали инцидента