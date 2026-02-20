Про це повідомила поліція Києва 20 лютого.

Що каже поліція про смерть іноземця?

Встановлено, що подія відбулася наприкінці грудня 2025 року.

У поліції кажуть, що померлий чоловік був добровольцем. У Києві він проходив військову підготовку.

Після одного з етапів навчання йому стало зле та на наступний день він помер,

– йдеться у заяві.

Правоохоронці зазначили, що триває досудове розслідування.

Тіло померлого направили на проведення судово-медичної експертизи, щоб встановити остаточну причину смерті.

Що пишуть у ЗМІ про загибель бразильця?

Видання Kyiv Independent зазначає, що йдеться про 23-річного бразильського новобранця. Його ім'я – Бруно Габріель Леал да Сілва. Колишні бойові товариші анонімно повідомили виданню, що хлопець помер у ніч проти 29 грудня 2025 року.

Довідково. Померлий хотів підписати контракт зі штурмовою ротою Advanced Company зі складу тактичної групи "Реванш" Міжнародного легіону ГУР. Її очолює бразилець Леандерсон Пауліно.

"Це був батальйон, який катував людей. Знущання там були нормальним явищем", – сказав колишній солдат.

Підтверджено, що на момент своєї смерті Леал да Сілва перебував у "тимчасовому пункті дислокації" підрозділу як кандидат, який проходив відбір на можливий контракт.

Втім, очевидці зазначають, що померлий хотів покинути Україну.

"Бруно був бідним хлопцем з Бразилії, з Пернамбуку. Єдине, чого він хотів, це повернутися додому. Це все, чого він хотів", – розповів один із солдатів.

Але хлопець був побитий після повернення в стані алкогольного сп'яніння у частину. Йому нібито дозволили піти звідти, але він не повернувся назад вчасно.

Солдати кажуть, що він був п'яний, що суперечило правилам підрозділу, і, як форму покарання, його змусили битися в боксерських рукавичках з іншим солдатом на базі. Кілька солдатів підтвердили Kyiv Independent, що на той момент Леал да Сілва не постраждав,

– пише видання.

Втім, потім його нібито повели до невеликої кімнати під назвою "контейнер", звідки, як стверджують солдати, доносилися крики та звуки ударів, які тривали близько 40 хвилин.

А наступного ранку тіло новобранця виявили закривавленим на снігу зі слідами від мотузок на зап'ястях та тулубі.

Які відгуки про підрозділ, де сталася трагедія?

Смерть бразильця настала нібито після жорстокого покарання у штурмовій роті Advanced Company, де регулярно є такі "дисциплінарні практики".

Свідки та жертви називають це "катуваннями" та розповідають про опіки, побиття, утоплення, сексуальне насильство з використанням дерев'яних предметів, обливання крижаною водою, удари електричним струмом, побиття батогом, удушення поліетиленовим пакетом, тривале утримання без їжі та води.

Зазначається, що новобранці в Advanced підпорядковуються суворим правилам: вони обмежені базою, їм рідко дозволяють виходити, а їхні паспорти забирає командування. Деякі нинішні та колишні бійці також розповіли, що навіть не отримали військовий квиток.

Kyiv Independent кілька разів зв'язувався з командиром Пауліно через соціальні мережі: повідомлення він читав, але не відповідав на них.

Загибель іноземців на фронті