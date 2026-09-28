В Киеве в результате взрыва в здании НАН погибла помощница Горбулина – Наталья Букало

28 сентября в Киеве российский беспилотник попал в здание Национальной академии наук Украины. В результате погибла Наталья Букало – помощница бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Владимира Горбулина.

Об этом "УП. Жизнь" рассказала коллега Натали, Александра Ляшенко.

Что известно об ударе?

Днем 28 сентября российский беспилотник совершил атаку на Киев. Одним из мест попадания стало здание Национальной академии наук Украины. В результате удара погибла Наталья Букало, которая работала помощницей Владимира Горбулина.

Ее коллега Александра Ляшенко пыталась дозвониться до Натальи после атаки, однако трубку взял ее муж и сообщил, что она погибла. Эта новость стала для нее шоком, ведь она надеялась услышать голос коллеги и убедиться, что с ней все в порядке.

У Натальи остались муж и дочь, которая учится на втором курсе университета.

Коллеги вспоминают ее как человека, который очень внимательно относился к работе и умел организовывать процессы. Она следила за документами, расписаниями, телефонными звонками и планированием мероприятий.

Наталья очень любила порядок. У нее он был во всем: от документов до записей телефонных звонков, разговоров и расписаний. И этот порядок был со вкусом. У нее был какой-то особый вкус во всем – все должно было быть не просто на своих местах, но и так… элегантно. И у нее это получалось очень удачно. Такой у нее был прекрасный характер. Наталья умела работать очень быстро, организовывала процессы,

– рассказала о коллеге Ляшенко.

Она также вспомнила случай в сентябре 2022 года. Тогда неподалеку произошел ракетный удар по Дому учителя. Наталья в тот день опоздала на работу на десять минут, и именно это, по словам ее коллеги, спасло ее от того, чтобы оказаться на месте во время удара. На этот раз избежать трагедии не удалось.

Во время российской атаки пострадал и Владимир Горбулин. Сам он подтвердил гибель своей ассистентки. Беспилотник попал в помещение на этаж выше кабинета Горбулина. Из-за разбитого стекла он получил незначительные травмы.

После удара Горбулин уже находился дома. По данным министра образования и науки Андрея Бутенко, в результате российского удара по зданию НАН один человек погиб, также есть пострадавшие.