Представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона заметил, что попытки нарушения украинской государственной границы не прекращаются, а нарушители бывают достаточно дерзкие и прибегают к нападению на пограничные наряды, передает 24 Канал.

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Румынские пограничники задержали беглецов

Инцидент произошел на участке Мукачевского пограничного отряда. Двое нарушителей выстрелили в военнослужащего и скрылись в сторону Румынии.

Госпогранслужба сразу проинформировала о нападении как правоохранительные органы Украины, так и коллег в Румынии. Вскоре они сообщили, что в этом направлении задержали двух нарушителей.

"Все те обстоятельства свидетельствуют, что это были именно те лица, которые напали на нашего военнослужащего", – говорит Демченко.

Сейчас решаются дальнейшие действия в отношении этих лиц, а также других обстоятельств, которые были на момент нападения. По словам представителя ГПСУ, речь идет о том, что один из мужчин завладел устройством для отстрела резиновых пуль. При обыске румынские пограничники обнаружили это устройство у нападавшего.

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