Об этом сообщил председатель Киевской ОГА Тимур Ткаченко.

Что известно об атаке?

В Обуховском районе Киевской области в результате вражеской атаки на предприятие погиб мужчина. Еще 6 человек получили ранения.

Все пострадавшие доставлены в больницу. Медики оказывают им всю необходимую помощь. На месте происшествия продолжается тушение пожара. Соответствующие службы работают над устранением последствий российской атаки.

Жителей призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги, соблюдать правила безопасности и быть бдительными.

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Напомним, вечером 19 октября Россия атаковала Украину беспилотниками, в частности реактивными БПЛА. Во время воздушной тревоги в Ровно прогремел взрыв.

Воздушную тревогу в Ровенском районе объявили в 19:36. С тех пор Воздушные силы ВСУ неоднократно предупреждали о движении реактивных беспилотников в направлении области. В 20:51 военные сообщили, что еще один реактивный БПЛА движется с востока в направлении Ровно. Примерно в 21:06 в городе раздался взрыв.

Также о звуках взрывов сообщали в Луцке. Сейчас воздушная угроза в отдельных регионах Украины сохраняется, поэтому во время объявления тревоги необходимо находиться в укрытии до отбоя.