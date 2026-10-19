Про це повідомив голова Київської ОДА Тимур Ткаченко.

Що відомо про атаку?

В Обухівському районі Київської області внаслідок ворожої атаки на підприємство загинув чоловік. Ще 6 людей зазнали поранень.

Усіх постраждалих доправили до лікарні. Медики надають їм усю необхідну допомогу. На місці події триває ліквідація пожежі. Відповідні служби працюють над усуненням наслідків російської атаки.

Мешканців закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, дотримуватися правил безпеки та бути пильними.

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Нагадаємо, ввечері 19 жовтня Росія атакувала Україну безпілотниками, зокрема реактивними БпЛА. Під час повітряної тривоги вибух пролунав у Рівному.

Повітряну тривогу в Рівненському районі оголосили о 19:36. Відтоді Повітряні сили ЗСУ неодноразово попереджали про рух реактивних безпілотників у напрямку області. О 20:51 військові повідомили, що ще один реактивний БпЛА рухається зі сходу в напрямку Рівного. Приблизно о 21:06 у місті пролунав вибух.

Також про звуки вибухів повідомляли в Луцьку. Зараз повітряна загроза в окремих регіонах України зберігається, тож під час оголошення тривоги необхідно перебувати в укритті до відбою.