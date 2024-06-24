Однако во время поездки в военкомат мужчина напал на военнослужащих – он даже пытался задушить водителя. В ТЦК призвали военнообязанных следовать долгу, а всех граждан – с уважением относиться к воинам.

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Детали нападения на ТЦК

Направляясь на заднем сиденье служебного автомобиля для уточнения данных совершил нападение на военнослужащих и нанес телесные повреждения, совершил попытку удушения водителя ремнем безопасности. С целью успокоения нарушителя была вызвана следственно-оперативная группа, для оказания медицинской помощи военнослужащим – экстренную медицинскую помощь,

– указали в ТЦК.

Там добавили, что после инцидента мужчина попытался манипулировать общественным мнением, притворяясь потерпевшим. С этой целью он разместил в соцсетях видео.

Пресс-служба Черновицкого ТЦК отметила, что военнослужащие, которые получили травмы от "благодарного украинца" стали в ряды ВСУ в начале полномасштабного вторжения и проходили службу в десантно-штурмовых войсках. Их перевели в военкомат по состоянию здоровья.

Отметим, что несколькими днями ранее стало известно о нападении на работников ТЦК в Луцке. Военнослужащих запшикали газовым баллончиком на окраинах города. Отмечалось, что нападавших уже нашли – они понесут жестокое наказание.