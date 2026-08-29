СБУ возбудила уголовное дело по факту трагедии в Миле Киевской области

28 августа россияне попали по составу с боеприпасами в Миле Киевской области. СБУ расследует это дело по двум статьям.

Досудебное расследование осуществляется по статьям о преступлении агрессии и о небрежном отношении к военной службе. Об этом сообщили в СБУ и МВД.

Что известно о смертельном ударе по складам на Киевщине?

По данным следствия, оккупанты попали по складам беспилотником типа "Герань-4", после чего началась вторичная детонация боеприпасов.

В результате погибли по меньшей мере 37 человек, повреждены около 130 домов и ряд других гражданских объектов.

Личности многих жертв еще устанавливают. Еще четыре человека считаются пропавшими без вести – их продолжают искать.

Ночью из опасной зоны были эвакуированы около 400 местных жителей.

Следователи и прокуроры продолжают сбор доказательной базы и устанавливают все детали трагедии. Правоохранители уже опросили около 40 потерпевших и свидетелей, а вещественные доказательства передали на экспертизы.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что в Миле Киевской области было попадание по составу боеприпасов Сил обороны. После удара там началась масштабная детонация.

Президент подчеркнул, что состав не должен располагаться среди жилых домов. Он назвал это возможной служебной халатностью и поручил установить, почему боеприпасы хранили именно там.