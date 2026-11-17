Как сообщил глава Черкасской областной государственной администрации Игорь Табурец в своем телеграм-канале, основной удар пришелся на местные промышленные объекты. Взрывная волна также повредила здание учреждения профессионального образования и выбила окна в соседних жилых домах.

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Что известно об атаке

Все шестеро пострадавших жителей были оперативно доставлены в больницу. Медики оценивают их состояние как средней тяжести и оказывают необходимую помощь.

На местах попаданий развернули работу экстренные и коммунальные службы, обследование поврежденной территории продолжается. Помимо ракетного удара по Смиле, защитники неба сбили три российских дрона над областью в течение 16–17 ноября.

Сложной остается ситуация в Уманском районе. Из-за предыдущих ударов российской армии по энергетическим объектам Украины в регионе временно отменили действие графиков почасовых отключений, специалисты восстанавливают стабильное питание сети.

Напомним, что утром 17 ноября в Запорожье, Днепре, Черкассах и областях раздавались взрывы. Туда россияне на запустили крылатые ракеты. Также продолжается массированная атака беспилотников.