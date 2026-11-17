Як повідомив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець у своєму телеграм-каналі, основний удар припав на місцеві промислові потужності. Вибуховою хвилею також пошкодило будівлю закладу професійної освіти та вибило шибки в сусідніх житлових будинках.

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Що відомо про атаку

Усіх шістьох постраждалих жителів оперативно доправили до лікарні. Медики оцінюють їхній стан як середньої тяжкості та надають необхідну допомогу.

На місцях прильотів розгорнули роботу екстрені та комунальні служби, обстеження пошкодженої території триває.

Крім ракетного удару по Смілі, оборонці неба знешкодили три російські дрони над областю впродовж 16 – 17 листопада.

Складною залишається ситуація в Уманському районі. Через попередні удари російської армії по енергетичних об'єктах України в регіоні тимчасово скасували дію графіків погодинних відключень, фахівці відновлюють стабільне живлення мережі.

Нагадаємо, що вранці 17 листопада у Запоріжжі, Дніпрі та Черкасах та областях лунали вибухи. Туди росіяни скерували крилаті ракети. Також триває масована атака безпілотників.