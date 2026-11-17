Росія вдарила крилатими ракетами. Про це пише Суспільне.

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Що відомо про атаку

О 6:34 Повітряні сили попередили, що перші крилаті ракети на Сумщині заходять на Полтавщину південно-західним курсом. Згодом одну із них фіксували біля Полтави.

Ще одна крилата ракета летіла північніше Харкова, курс – західний.

Були цілі з Полтавщини на Дніпропетровщину вектором на Дніпро, а також – на Черкаси, Запоріжжя та Павлоград.

Вибухи у різних містах чули близько 6:45.

Опісля фіксувалися нові цілі.

Зверніть увагу! Оперативно про загрозу атаки для різних областей, вибухи, а також наслідки російських обстрілів читайте у телеграм-каналі 24 Каналу.

Нагадаємо, що вночі гучно було й у Києві. Зокрема, через атаку перекрито Північний і Південний мости. У КМДА повідомили про зміни руху транспорту.