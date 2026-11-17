Як повідомили в КМДА, столичні служби переспрямували пасажиропотік через інші переправи, аби зберегти стабільне сполучення між правим та лівим берегами Дніпра. Пасажирів закликали заздалегідь планувати свої поїздки та враховувати тимчасові корективи в графіках.

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Як курсує транспорт

Через Подільський мостовий перехід курсують автобуси № 21, 73 та 101, які доїжджають до станції метро "Контрактова площа" на вулиці Нижній Вал.

Автобус № 31-ТР прямує через вулицю Глибочицьку до станції метро "Лук'янівська".

Тролейбуси № 30 та 31 перевозять пасажирів від станції метро "Лук'янівська" та Кадетського гаю до станції метро "Почайна".

Тролейбус № 44 курсує за скороченою схемою від вулиці Північної до вулиці Архипенка, а на маршруті № 50 збільшили кількість рухомого складу.

Через Дарницький міст спрямували рух автобусів № 22 та 91. Крім того, на маршруті № 22-ТР збільшили кількість одиниць транспорту.

Рух тролейбусів № 29, 37, 47, 48 тимчасово призупинено.

Нагадаємо, що у ніч на 17 листопада у Києві лунали вибухи. Столицю атакувала балістика, під ударом були саме Північний і Південний мости.