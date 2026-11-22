В сети появились кадры корабля, из которого валит дым, а также видео, на которых можно заметить беспилотные катера.

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Какое судно атаковали у берегов Ливии?

По данным мониторинговых каналов, под удар попало судно теневого флота России.

Очередное российское судно у берегов Ливии подверглось атаке / Фото из сети

Морские дроны, совершившие атаку на российское судно / Фото из сети

Российские СМИ со ссылкой на военных, подконтрольных главнокомандующему Ливийской национальной армией Халифе Хафтару, заявляют, что "отбили" вторую атаку украинских беспилотных катеров на российские суда.

По данным ливийских СМИ, в результате новой атаки на судно в порту Бенгази пострадали.

На берегах Ливии горит еще одно судно: смотрите видео

Заявлено как атака морских дронов на судно у берегов Ливии: смотрите видео

Напомним, что в ночь на 22 ноября на военно-морской базе в ливийском Бенгази произошел взрыв на российском корвете "Меркурий".

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По предварительным данным, корабль был подвергнут атаке украинских морских беспилотников. Корвет получил серьезные повреждения, на борту вспыхнул пожар. Однако неизвестно, затонул ли он или полностью сгорел.

Известно, что "Меркурий" прибыл в Бенгази для дозаправки и пополнения запасов в рамках соглашения о сотрудничестве России с администрацией восточной Ливии.