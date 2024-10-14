С топорами напали на работников ТЦК: суд отправил за решетку двух буковинцев

В марте 2024 года двое буковинцев напали на работников ТЦК с топорами. При этом один из граждан был верхом на лошади, а другой перед этим едва не сбил военнослужащего.

Решением суда обоих нападавших отправили в тюрьму, сроком на 3 года. Выяснилось, что это двое родных братьев, один из которых является действующим военнослужащим. В Путильском районном суде указали, что мужчины свою вину признали лишь частично.

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Что известно об инциденте

Так, 7 марта в горном селе Плоска на контрольно-пропускном пункте "Горлеча" к военным на лошади подъехал 28-летний мужчина, который в руках держал топор. Пока они стояли на дороге и общались, другой местный житель, управляя желтой "Нивой", с разгона наехал на 41-летнего служащего ТЦК и сбил его, еще один военный успел отскочить.

Отмечается, что потом 43-летний водитель подъехал к военнослужащим, вышел из машины и ударил их обухом.

С помощью двух хозяйственных топоров мужчины нанесли сержанту по одному удару каждый металлическим обухом в область плеча и предплечья. Поэтому пострадавший военнослужащий получил повреждения в виде синяков надплечья. предплечья, также на ногах. Кроме того врачи у него диагностировали ссадины на кисти. Все эти повреждения относятся к легким,

– говорится в приговоре.

Затем двое мужчин напали на служебный автомобиль Seat Alhambra, разбив топором четыре окна и повредив кузов автомобиля. Впоследствии нападавшие скрылись с места происшествия.

В суде братья признали, что виновны в хулиганстве. Водитель "Нивы" отметил, что совершил преступление из-за гнева за пропавшего на войне сына. 43-летний мужчина отметил, что в тот день работал в лесу. Возвращаясь на авто из-за неисправных тормозов он задел то ли автомобиль военных, или потерпевшего. Чтобы убедиться, кого именно зацепил, мужчина вернулся назад.

"Выходя из автомобиля сразу взял топор, который был в его автомобиле и пошел к работникам ТЦК. Потерпевший начал угрожать, все кричали и угрожали. Он замахнулся на потерпевшего топором "для страха" и со злости нанес один удар топором по автомобилю, поскольку испугался, потому что думал, что работник ТЦК имеет оружие", – говорят в суде.

Также 28-летний буковинец добавил, что ранее его на КПП никогда не останавливали, однако на этот раз остановили, возникла ссора.

Судья Путильского районного суда Ульяна Стефанко рассмотрев все доказательства и показания постановила назначить 43-летнему буковинцу 3 года и 6 месяцев заключения, а 28-летнему обвиняемому – 3 года и 3 месяца.