У комментарии "Суспільному" пресс-служба полиции Днепра отметила, что письменных заявлений относительно события в правоохранительные органы не поступало. Однако для проверки информации полицейские зафиксировали факт и устанавливают обстоятельства.

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Нападение на военного

На опубликованном видео видно, как прохожий останавливается напротив машины военнослужащего и резко начинает двигаться и ее сторону. Затем мужчина открыл дверь машины и начал говорить: "Шо ты зельонинький? Слава России. Шо ты за Украину?"

Провокация от прохожего в Днепре: смотрите видео

Военный попытался закрыть дверь, но мужчина не дал этого сделать. После этого он ударил служащего кулаком и убежал.

Нападение на военного в Днепре: смотрите видео

К слову, недавно в Одессе фитнес-тренер оскорбил военного и пожелал тому смерти. Однако уже вскоре он поплатился за свои слова. В сети опубликовали фото после "профилактической беседы" со спортсменом. В то же время вскоре его отправили в ТЦК для прохождения комиссии.