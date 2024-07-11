Анна Поклитар сообщила, что ее клиент от отчаяния выпрыгнул из окна первого этажа здания ВВК и сломал ногу. Но в больницу попал только через три часа – якобы из-за действий работников ТЦК, которые не отпускали его.

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ОК "Запад" детализировали ситуацию в черновицком ТЦК

Гражданин из-за действий ТЦК выпрыгнул из окна! А теперь разбираемся, что произошло? Гражданин не имел при себе военно-учетных документов, поэтому был приглашен правоохранителями в объединенный областной мобилизационный центр для составления административного протокола. После чего выяснилось, что мужчина является военнообязанным, который не появлялся в ТЦК и СП и уклонялся от выполнения воинского долга,

– сказано в сообщении.

Как пояснили в ОК "Запад", мужчина выпрыгнул из окна, чтобы умышленно травмировать себя и в дальнейшем уклоняться от своего долга.

"Подчеркиваем, что со стороны военнослужащих ТЦК и СП неправомерных действий в отношении военнообязанного не было", – подчеркнули в ОК "Запад".

Также там призвали граждан проверять информацию и доверять официальным источникам.

Напомним, до 16 июля военнообязанные должны обновить свои данные.