"Там всегда собираются родители с детьми": подробности ужасного преступления России в Новой Водолаге

В поселке Новая Водолага в Харьковской области объявили день траура. 19 октября российские оккупанты нанесли удар беспилотником по центральному парку, в результате чего погибли 5 человек. Среди них – годовалая Ангелина и восьмилетняя Арина.

Как сообщила корреспондентка 24 Канала Анна Черненко, в Нововодолажской общине рассказали о погибших в результате российской атаки. Погибли 28-летняя учительница начальных классов Ирина Марюхина и ее годовалая дочь Ангелина, 8-летняя Арина Коваль, 34-летняя Юлия Спичак и 36-летняя Марианна Цимбал.

По состоянию на утро 20 октября семь человек находились в больнице. Среди них – четверо детей. Двое пострадавших – в тяжелом состоянии.

Дрон целенаправленно ударил по парку

Как отметила корреспондентка, беспилотник нанес удар по центральному парку Новой Водолаги. Это место отдыха, где всегда собирались родители с детьми. Сама Новая Водолага фактически является тыловым населенным пунктом в Харьковской области. Сюда часто приезжают отдыхать как харьковчане, так и переселенцы с прифронтовых территорий.

Эксперты склоняются к тому, что враг нанес удар беспилотником "Герань-3". Сначала дрон дважды пролетел над поселком, после чего нанес удар по парку. Он столкнулся с деревом, от чего обломки разлетелись еще сильнее.

Беспилотник попал в дерево возле кафе, после чего обломками и взрывной волной накрыло людей, отдыхавших в кафе. Это был целенаправленный удар по гражданским. "Шахед" сделал два круга над поселком, после чего произошел удар. Обычно здесь очень много людей. Здесь и зона отдыха, и фонтан. Дети играют, фотографируются. Любимое место жителей Новой Водолаги. Обычно здесь много гражданских. Особенно детей,

– рассказал начальник отделения полиции Новой Водолаги Юрий Юрченко.

В Новой Водолаге объявили траур: видео 24 Канала

Добавим, что начальник Харьковской военной администрации Олег Синегубов сообщил, что с начала полномасштабной войны Россия убила на территории Харьковской области 122 ребенка. Самому младшему было всего 2 месяца.