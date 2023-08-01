Криминальный инцидент произошел 31 июля на улице Заболотного. О нападении на школьника правоохранителям сказали медики.

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Подробности нападения в столице

Как выяснили сотрудники полиции, мужчина и юноша знакомы друг с другом. У них произошел конфликт накануне. После этого взрослый решил "проучить" несовершеннолетнего парня. При выяснении отношений он ударил подростка ножом в грудь.

Первыми на место приехали медики. Они госпитализировали школьника и обратились к копам.

На сколько лет может сесть нападавший

Позже приехала следственно-оперативная группа районного управления полиции. Она выяснила обстоятельства и обратилась к сотрудникам отдела криминальной полиции.

Копы провели слаженную работу и нашли нападавшего в течение часа. У него при себе был тот самый нож. Его правоохранители изъяли при задержании. В настоящее время этот мужчина находится в изоляторе временного содержания.

По факту нанесения умышленного тяжкого телесного повреждения начато уголовное производство. Решается вопрос о сообщении нападавшему о подозрении. Мужчине грозит тюремный срок от 5 до 8 лет.

Задержанный нападавший / Фото Полиции Киева

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