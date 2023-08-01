Криминальный инцидент произошел 31 июля на улице Заболотного. О нападении на школьника правоохранителям сказали медики.
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Подробности нападения в столице
Как выяснили сотрудники полиции, мужчина и юноша знакомы друг с другом. У них произошел конфликт накануне. После этого взрослый решил "проучить" несовершеннолетнего парня. При выяснении отношений он ударил подростка ножом в грудь.
Первыми на место приехали медики. Они госпитализировали школьника и обратились к копам.
На сколько лет может сесть нападавший
Позже приехала следственно-оперативная группа районного управления полиции. Она выяснила обстоятельства и обратилась к сотрудникам отдела криминальной полиции.
Копы провели слаженную работу и нашли нападавшего в течение часа. У него при себе был тот самый нож. Его правоохранители изъяли при задержании. В настоящее время этот мужчина находится в изоляторе временного содержания.
По факту нанесения умышленного тяжкого телесного повреждения начато уголовное производство. Решается вопрос о сообщении нападавшему о подозрении. Мужчине грозит тюремный срок от 5 до 8 лет.
Задержанный нападавший / Фото Полиции Киева
Другие криминальные случаи в Украине
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- Ранее в Винницкой области грабитель ворвался в квартиру, где находилась студентка и младенец. Он ударил девушку ножом в шею и украл ее телефон и драгоценности. К счастью, она выжила, а нападавшего задержали.