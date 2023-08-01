Кримінальний інцидент стався 31 липня на вулиці Заболотного. Про напад на школяра правоохоронцям сказали медики.
До теми Кидався з ножем на поліцію та благав його застрелити: у Києві затримали неадекватного чоловіка
Подробиці нападу у столиці
Як з'ясували співробітники поліції, чоловік та юнак знайомі між собою. У них стався конфлікт напередодні. Після цього дорослий вирішив "провчити" неповнолітнього хлопця. Під час з'ясування відносин він вдарив підлітка ножем у груди.
Першими на місце приїхали медики. Вони госпіталізували школяра та звернулися до копів.
На скільки років може сісти нападник
Згодом приїхала слідчо-оперативна група районного управління поліції. Вона з'ясувала обставини та звернулася до співробітників відділу кримінальної поліції.
Копи провели злагоджену роботу та знайшли нападника протягом години. У нього при собі був той самий ніж. Його правоохоронці при затриманні вилучили. Наразі цей чоловік перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.
За фактом нанесення умисного тяжкого тілесного ушкодження розпочато кримінальне провадження. Вирішується питання щодо повідомлення нападнику про підозру. Чоловікові загрожує тюремний термін від 5 до 8 років.
Затриманий нападник / Фото Поліції Києва
Інші кримінальні випадки в Україні
- Нещодавно у Житомирі чоловік погрожував ножем перехожим на вулиці Небесної Сотні. Після цього він напав на військовослужбовця. Нацгвардієць застосував вогнепальну зброю та поранив зловмисника.
- Раніше у Вінницькій області грабіжник вдерся до квартири, де перебувала студентка та немовля. Він вдарив дівчину ножем у шию та поцупив її телефон і коштовності. На щастя, вона вижила, а нападника затримали.