Затримання озброєного чоловіка відбулося вранці у понеділок, 19 червня. Його можуть судити за двома статтями – "Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу" та "Незаконне поводження зі зброєю".
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Як проходило затримання
На відео можна побачити, як чоловік гуляє прямо посеред автомобільної дороги. Він бачить патрульну машину та щось жбурляє у її бік. На наступних кадрах цей правопорушник йде до патрульного та робить провокаційні жести. Нападник тримає у руках ніж, а поряд із ним на асфальті лежить схожий на гранату предмет.
Ролик також містить у собі кадри, зафільмовані з нагрудної камери. На них можна почути, як озброєний чоловік погрожує ножем копам, нецензурно лається, проганяє їх, а потім пропонує їм вистрілити в нього. А співробітники поліції намагаються його заспокоїти та хочуть з'ясувати, що у нього сталося. Коли нападник раптово повертається та йде у бік іншого правоохоронця, його колега знешкоджує правопорушника зі спини та одягає наручники.
Після цього патрульні трохи поспілкувалися з чоловіком до приїзду слідчо-оперативної групи. Він назвав цілком нормальною свою поведінку, сказав, що йому "по барабану" та почав жалітися, мовляв, дарма правоохоронці його не застрелили.
Затримання чоловіка з гранатою та ножем у Києві: відео
Інші схожі випадки в Україні
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- А у Чернігові озброєний чоловік, що був напідпитку, погрожував вже не правоохоронцям, а підліткам. Згодом поліцейські його затримали й вилучили у нього пістолет та 14 набоїв.
- У Броварах озброєний гранатами та пістолетом 46-річний чоловік погрожував продавчині. А потім він її вдарив та спробував втекти. Але зловмисника швидко знайшли та затримали.