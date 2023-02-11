У його наплічнику поліцейські знайшли багато "сюрпризів". Там чимало стільки зброї, зокрема 2 автомати.

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Крім того, зловмисник гуляв містом з:

9 гранатами,

пістолетом.

Цьому 46-річному лиходію бракує не лише чемності, ще й елементарної правосвідомості. Що ж, тепер свою поведінку зловмисник обмірковує в ізоляторі тимчасового тримання,

– зазначив очільник поліції Київщини Андрій Небитов.

За незаконне поводження зі зброєю та хуліганство йому загрожує до 7 років ув'язнення. Подальшу його долю визначить суд.



Чоловіка затримали правоохоронці / Фото Нацполіції

Зауважимо, що українські люди продовжують показувати свою незламність та безстрашність. Відчайдушна продавчиня з Обухова сама зупинила грабіжника. Як раніше розповів Небитов, хоробра жінка ані на мить не злякалася грабіжника, який увірвався до крамниці. Продавчиня сама зупинила нападника, який кинувся на неї з палицею.

Нападника вже відшукали правоохоронці. Наразі він перебуває в ізоляторі. У мережі повідомили, що хоробра продавчиня вже отримала нагороду від правоохоронців. Водночас наразі ця інформація наразі не підтверджена.