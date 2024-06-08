После того, как премьер-министра вечером 7 июня ударил мужчина в центре столицы, политика доставили в больницу с легкой травмой шеи.

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В каком состоянии сейчас премьер-министр Дании

В результате инцидента Метте Фредериксен получила незначительную травмы шеи и в остальном не пострадала, но была шокирована инцидентом.

В Офисе премьер-министра сообщили, что после инцидента ее доставили в больницу Rigshospitalet.

По плану, в субботу, 8 июня, премьер-министр должна была принять участие в нескольких мероприятиях в Херлеве, Рьодовре, Роскилле, Хольбеке и Слагельсе. Но из-за инцидента, произошедшего вчера вечером, она их отменила.

Заметим, что Метте Фредериксен активно поддерживает Украину. К примеру, премьер Дании еще в начале полномасштабного вторжения приехала в Украину. Тогда она рассказала, что посетила Бучу и увиденное напомнило ей о том, что такое война.

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Что известно о нападении на Метте Фредериксен