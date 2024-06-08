Після того, як прем'єр-міністерку ввечері 7 червня вдарив чоловік в центрі столиці, політикиню доставили в лікарню з легкою травмою шиї.

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В якому стані зараз прем'єр-міністерка Данії

Внаслідок інциденту Метте Фредеріксен зазнала незначної травми шиї і в іншому не постраждала, але була шокована інцидентом.

В Офісі прем'єр-міністра повідомили, що після інциденту її доставили до лікарні Rigshospitalet.

За планом, у суботу, 8 червня, прем'єр-міністерка мала взяти участь у кількох заходах у Херлеві, Рьодовре, Роскілле, Хольбеку та Слагельсе. Але через інцидент, що стався минулого вечора, вона їх скасувала.

Зауважимо, що Метте Фредеріксен активно підтримує Україну. До прикладу, прем'єрка Данії ще на початку повномасштабного вторгнення приїхала в Україну. Тоді вона розповіла, що відвідала Бучу та побачене нагадало їй про те, що таке війна.

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Що відомо про напад на Метте Фредеріксен