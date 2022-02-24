Нападение России будет иметь большие юридические последствия, – Офис Президента

Михаил Подоляк заявил, что нападение России на территорию Украины будет иметь большие юридические последствия. Он подчеркнул, что наше государство поддерживает весь мир.

Об этом советник главы Офиса Президента сообщил во время брифинга 24 февраля.

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Практически весь мир единогласно считает, что это вероломное нападение вооруженных сил России, которое будет иметь большие юридические последствия.

– сказал Михаил Подоляк.

! Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и налагают санкции на Россию.

Брифинг Офиса Президента: смотрите видео