Правоохранители прибыли в банк, когда журналисты обратились за помощью.

Важно Забрали технику и удалили видео: на журналистов "Схем" напали во время записи интервью

Инспекторы открыли уголовное производство относительно препятствования профессиональной деятельности журналистов. Обстоятельства выясняют.

Что известно о нападении

Члены съемочной группы рассказали, что после вопроса журналиста-расследователя Кирилла Овсяного Мерцег вызвал в кабинет и охрану. Мол, хотел уничтожить запись разговора. Овсяный спросил банкира об одном из расследований "Схем", которое должны обнародовать.

Охранники забрали у оператора две камеры и изъяли из них две карточки. Против журналиста и оператора, вероятно, применили силу. Их не выпускали из кабинета. Через час камеры вернули, однако запись с них полностью удалили.

Последние случаи препятствования журналистской деятельности