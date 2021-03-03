В шведском городе Ветланда 20-летний мужчина ранил случайных прохожих. Восемь человек пострадали и с различными ранениями находятся в больнице. Дело квалифицировали как терроризм.

Местные СМИ сначала сообщили, что нападавшего застрелила полиция. Однако позже оказалось, что он жив и его доставили в больницу.

Смотрите также В Мьянме силовики снова стреляли по протестующим: по меньшей мере 10 погибших

Нападение на прохожих в Швеции

20-летний мужчина с ножом атаковал прохожих в центральной части города Ветланда.

Восемь человек получили ранения различной степени тяжести. Погибших нет.

Нападавший, увидев отряды полиции на месте инцидента, начал в них стрелять. Одного полицейского ранил в ногу.

Чтобы задержать злоумышленника, полиция открыла огонь: 20-летнего нападавшего повалило с ног и его арестовали.

Сейчас нападавший находится в больнице. Ему поставили усиленную охрану.

Относительно того, почему он прибег к нападению, – пока информации нет.

Сейчас непонятно, что именно произошло и каким был мотив. Полиция арестовала подозреваемого в совершении преступления и инициировала специальные мероприятия для воссоздания событий,

– рассказал министр МВД Швеции Микаэль Дамберг.

Дело квалифицировали как террористическое преступление.



Нападавшего задержали / Фото из телеграма bbbreaking

Где расположена Ветланда – смотрите карту