В Швеции мужчина с ножом напал на прохожих: почти десяток пострадавших
В шведском городе Ветланда 20-летний мужчина ранил случайных прохожих. Восемь человек пострадали и с различными ранениями находятся в больнице. Дело квалифицировали как терроризм.
Источник:Aftonbladet
Местные СМИ сначала сообщили, что нападавшего застрелила полиция. Однако позже оказалось, что он жив и его доставили в больницу.
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Нападение на прохожих в Швеции
- 20-летний мужчина с ножом атаковал прохожих в центральной части города Ветланда.
- Восемь человек получили ранения различной степени тяжести. Погибших нет.
- Нападавший, увидев отряды полиции на месте инцидента, начал в них стрелять. Одного полицейского ранил в ногу.
- Чтобы задержать злоумышленника, полиция открыла огонь: 20-летнего нападавшего повалило с ног и его арестовали.
- Сейчас нападавший находится в больнице. Ему поставили усиленную охрану.
- Относительно того, почему он прибег к нападению, – пока информации нет.
Сейчас непонятно, что именно произошло и каким был мотив. Полиция арестовала подозреваемого в совершении преступления и инициировала специальные мероприятия для воссоздания событий,
– рассказал министр МВД Швеции Микаэль Дамберг.
- Дело квалифицировали как террористическое преступление.
Нападавшего задержали / Фото из телеграма bbbreaking
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