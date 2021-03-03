У швецькому місті Ветланда 20-річний чоловік поранив випадкових перехожих. Вісім людей постраждали та з різними пораненнями перебувають у лікарні. Справу кваліфікували як тероризм.

Місцеві ЗМІ спершу повідомили, що нападника застрелила поліція. Однак пізніше виявилося, що він живий і його доправили в лікарню.

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Напад на перехожих у Швеції

20-річний чоловік з ножем атакував перехожих у центральній частині міста Ветланда.

Вісім осіб отримали поранення різного ступеню тяжкості. Загиблих немає.

Нападник, побачивши загони поліції на місці інциденту, почав у них стріляти. Одного поліцейського поранили в ногу.

Аби затримати зловмисника, поліція відкрила вогонь: 20-річного нападника повалило з ніг і його заарештували.

Наразі нападник перебуває у лікарні. Йому поставили посилену охорону.

Щодо того, чому він вдався до нападу – наразі інформації немає.

Зараз незрозуміло, що саме сталося та який був мотив. Поліція заарештувала підозрюваного в скоєнні злочину та ініціювала спеціальні заходи для відтворення подій,

– розповів міністр МВС Швеції Мікаель Дамберг.

Справу кваліфікували як терористичний злочин.



Нападника затримали / Фото з телеграму bbbreaking

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