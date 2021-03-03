У М'янмі силовики знову стріляли по протестувальниках: щонайменше 10 загиблих
Протести проти військових, які захопили владу в М'янмі після поразки на виборах, не припиняються. Для розгону демонстрантів правоохоронці знову відкрили вогонь, у результаті чого загинули щонайменше 10 людей.
Джерело:DW
Ймовірно, ця кількість не є остаточною. Під час протестів могли загинути більше мітингувальників.
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Нові жертви протестів у М'янмі
Акції протесту у М'янмі не припиняються вже 30-й день поспіль. А 3 березня силовики та поліція знову відкрили вогонь у сторону демонстрантів. У результат цього загинули щонайменше 10 людей.
- На півночі країни від куль силовиків помер один молодий чоловік.
- Двоє інших мітингарів – 37-річний чоловік і 19-річна жінка – загинули у місті Мандалай.
- Крім того, смертельні постріли пролунали у містах Мінгян і Моніва.
Чому у М'янмі виникли протести
- 1 лютого військові здійснили у М'янмі переворот. Вони захопили владу та затримали її представників, зокрема президента.
- Після цього Сполучені Штати ввели санкції проти так званих лідерів військового перевороту.
- Крім того, у М'янмі заблокували фейсбук та інстаграм.
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