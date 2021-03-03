В Мьянме силовики снова стреляли по протестующим: по меньшей мере 10 погибших
Протесты против военных, захвативших власть в Мьянме после поражения на выборах, не прекращаются. Для разгона демонстрантов правоохранители вновь открыли огонь, в результате чего погибли по меньшей мере 10 человек.
Источник:DW
Вероятно, это количество не является окончательным. Во время протестов могло погибнуть больше митингующих.
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Новые жертвы протестов в Мьянме
Акции протеста в Мьянме не прекращаются уже 30-й день подряд. А 3 марта силовики и полиция вновь открыли огонь в сторону демонстрантов. В результате этого погибли по меньшей мере 10 человек.
- На севере страны от пуль силовиков скончался один молодой человек.
- Двое других митингующих – 37-летний мужчина и 19-летняя женщина – погибли в городе Мандалай.
- Кроме того, смертельные выстрелы прозвучали в городах Мингян и Монива.
Почему в Мьянме возникли протесты
- 1 февраля военные совершили в Мьянме переворот. Они захватили власть и задержали ее представителей, в частности президента.
- После этого Соединенные Штаты ввели санкции против так называемых лидеров военного переворота.
- Кроме того, в Мьянме заблокировали фейсбук и инстаграм.
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