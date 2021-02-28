В Мьянме продолжаются протесты против военного переворота. Силовики 28 февраля применяли против митингующих огнестрельное оружие.

В результате погибли по меньшей мере 18 человек, еще 30 – получили ранения.

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Что происходит в Мьянме

В городе Янгон силовики применили против толпы светошумовые гранаты, электрошокеры, слезоточивый газ и винтовки. Столкновения произошли также в других городах. В частности, Мандалай, Тавой и Баго.

Протестующие бегут от полиции и устраивают импровизированные блокпосты. На видео, обнародованных в сети, видна кровь пострадавших и погибших.

Почему в Мьянме возникли протесты

1 февраля военные совершили в Мьянме переворот. Они захватили власть и задержали ее представителей.

В США ввели санкции против так называемых лидеров военного переворота.

Кроме того, в Мьянме даже заблокировали фейсбук и инстаграм.

Смотрите видео протестов в Мьянме: