В Мьянме силовики стреляют в протестующих из винтовок: 18 погибших за день
В Мьянме продолжаются протесты против военного переворота. Силовики 28 февраля применяли против митингующих огнестрельное оружие.
В результате погибли по меньшей мере 18 человек, еще 30 – получили ранения.
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Что происходит в Мьянме
В городе Янгон силовики применили против толпы светошумовые гранаты, электрошокеры, слезоточивый газ и винтовки. Столкновения произошли также в других городах. В частности, Мандалай, Тавой и Баго.
Протестующие бегут от полиции и устраивают импровизированные блокпосты. На видео, обнародованных в сети, видна кровь пострадавших и погибших.
Почему в Мьянме возникли протесты
- 1 февраля военные совершили в Мьянме переворот. Они захватили власть и задержали ее представителей.
- В США ввели санкции против так называемых лидеров военного переворота.
- Кроме того, в Мьянме даже заблокировали фейсбук и инстаграм.
Смотрите видео протестов в Мьянме:
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