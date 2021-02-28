В Мьянме продолжаются протесты против военного переворота. Власти страны всячески пытаются подавить такие настроения населения. Силовики применяют не только силу, но и оружие.

Одни из самых горячих событий за все время противостояния произошли 28 февраля. Сейчас поступают различные сообщения о погибших – от 3 до 5 человек. Также есть информация о как минимум 20 раненых.

Что было накануне Города огне: в Мьянме продолжаются массовые протесты

Кровавые протесты в Мьянме: последние события

Жители Мьянмы выступают против военной хунты и требуют освободить лидера оппозиции Аун Сан Су Чжи. Ее военные задержали сразу после того, как пришли к власти.

Силовики начали применять силу еще на прошлой неделе. Также поступают сообщения о массовых арестах.

По данным Associated Press, полиция в самом городе и бывшей столице Янгоне использует не только слезоточивый газ и водометы, а и свето-шумовые гранаты и даже штурмовые винтовки. Фотографии с гильзами от последних люди массово размещают в соцсетях.

Похожие события происходят и в других городах страны. В частности, во втором по величине городе Мандалай и северо-восточном Лашо.

Полиция применяет силу против митингующих в Мьянме: смотрите видео

Один из самых кровавых дней со дня захвата власти

По данным местных СМИ, в Тавое (юго-восток Мьянмы) во время протестов 28 февраля силовики убили по меньшей мере 3 человек.

Также полиция открывала огонь в разных частях Янгона после того, как светошумовые гранаты и слезоточивый газ не разогнали толпу. Местные ресурсы публикуют фото залитых кровью тротуаров.

Выстрелы слышны и на видео в Тамве (пригород Янгона), расположенного в соцсетях. На кадрах видно, как митингующие убегают от полиции.

СNN сообщает о 1 погибшем в Янгоне (мужчину доставили в больницу с пулевым ранением в грудь) и о еще одной жертве из пригорода Тинганьюна.

СNN сообщает о 1 погибшем в Янгоне (мужчину доставили в больницу с пулевым ранением в грудь) и о еще одной жертве из пригорода Тинганьюна. По информации Khaleej Times, уже погибли 5 человек. В армии заявляют, что убит также один полицейский.

Кроме того, по меньшей мере 5 студентов арестованы в центре Янгона.

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Силовики открывают огонь по митингующим в Мьянме 28 февраля: смотрите видео

Что происходит в Мьянме: главное

1 февраля военные в Мьянме захватили власть в стране. Они посадили президента и других чиновников. Всего за решетку попало около 400 политиков.

Представители армии заявили, что выборы в ноябре 2020 года были сфальсифицированы.

В стране сразу начались массовые протесты. Хунта на улицы городов вывела танки. Также полиция начала использовать боевые патроны против митингующих.

США ввели санкции против участников переворота в Мьянме. В санкционный список попали 10 физических и 3 юридических лица.

Между тем, власти Мьянмы блокируют популярные ресурсы. В частности, здесь нет доступа даже к Википедии.

Где находится Мьянма / Карта