У М'янмі тривають протести проти військового перевороту. Силовики 28 лютого застосовували проти мітингувальників вогнепальну зброю.

У результаті загинули щонайменше 18 людей, ще 30 – отримали поранення.

До теми У М’янмі – криваві сутички протестувальників із поліцією: є загиблі та постраждалі

Що відбувається у М'янмі

У місті Янгуні силовики застосували проти натовпу світлошумові гранати, електрошокери, сльозогінний газ та гвинтівки. Сутички стались також в інших містах. Зокрема, Мандалай, Тавой і Баго.

Протестувальники тікають від поліції та влаштовують імпровізовані блокпости. На відео, оприлюднених в мережі, видно кров постраждалих та загиблих.

Чому у М'янмі виникли протести

1 лютого військові здійснили у М'янмі переворот. Вони захопили владу та затримали її представників.

У США ввели санкції проти так званих лідерів військового перевороту.

Крім того, у М'янмі навіть заблокували фейсбук та інстаграм.