Угроза провокаций реальна

Такая опасность действительно существует. Об этом 24 каналу рассказал Михал Марек – основатель Центра исследований современной среды безопасности в Кракове.

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По его словам, в Польше оценивают такую угрозу как серьезную, ведь необходимо помнить о ситуации вокруг Калининградской области и о том, как россияне пытаются реагировать на экономическую блокаду этой области. Они стараются позиционировать НАТО и Литву, в частности, как сторону, которая провоцирует Россию до начала третьей мировой войны.

Марек считает, что если Путин и Россия больше нажмут на Лукашенко, Беларусь действительно может организовать провокации на польско-белорусской границе. Вместе с тем, не большая ли угроза существует на границе с Литвой. Здесь речь идет и о границе со стороны Беларуси, и со стороны России – в той же Калининградской области.

Польша же готовится к возможным действиям политического сателлита России, чтобы при необходимости быстро отреагировать на угрозу со стороны Беларуси. Политолог подчеркнул, что и правительство, и военные относятся к этому очень серьезно, потому что понимают сущность России и воспринимали ее как агрессора еще после войны Грузии и событий 2014 года в Украине.

"Здесь большая проблема в том, как Россию и Беларусь воспринимают западнее – Германия, Франция. У нас всегда было понимание, что Россия – это абсолютная угроза и нужно готовиться к защите. Сейчас мы еще серьезнее к этому готовимся. Мы совершенно не воспринимаем Россию как партнера, а только как угрозу", – подчеркнул Михал Марек.

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Как на провокации отреагирует НАТО

Он считает, что в случае серьезных провокаций на границах Польши или Литвы НАТО обязательно применит 5 статью и вмешается.

Напомним! В 5 статье Североатлантического договора речь идет о коллективной обороне. Страны-члены НАТО расценивают нападение на одну или несколько из них как нападение на всех.

Думаю, что Путин уже получил прямой сигнал, что НАТО пойдет на 5 статью, когда будет серьезная провокация, пойдут войска на Польшу или Литву. Здесь уже конец – будет война и все,

– сказал Марек.

Вместе с тем политолог не думает, что Россия действительно решится на столь серьезные шаги, которые приведут к третьей мировой войне. Он признает, что Путин – неадекватный человек. Однако надеется, что в его окружении есть люди, которые подумают о последствиях и остановят этот процесс.

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"Провокации точно могут быть, но это будут ограниченные провокации – тестирование реакции. Это не то, что белорусские танки пойдут в Польшу", – убежден эксперт.

Он добавил, что Польша готова защищаться и сделает это без проблем. Чтобы напасть масштабно, россиянам нужно будет снова перевести огромное количество войск на территорию Беларуси, а пока у них нет сил на подобное.

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