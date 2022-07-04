Загроза провокацій реальна

Така небезпека справді існує. Про це 24 каналу розповів Міхал Марек – засновник Центру досліджень сучасного середовища безпеки, що у Кракові.

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За його словами, у Польщі оцінюють таку загрозу як серйозну, адже необхідно пам'ятати про ситуацію навколо Калінінградської області та те, як росіяни намагаються реагувати на економічну блокаду цієї області. Вони стараються позиціювати НАТО та Литву зокрема як сторону, яка провокує Росію до початку третьої світової війни.

Марек вважає, що якщо Путін та Росія більше натиснуть на Лукашенка, Білорусь справді може організувати провокації на польсько-білоруському кордоні. Разом з тим, чи не більша загроза існує на кордоні з Литвою. Тут мова йде і про кордон з боку Білорусі, так і з з боку Росії – у тій самій Калінінградській області.

Польща ж готується до можливих дій політичного сателіта Росії, аби за необхідності могти швидко відреагувати на загрозу з боку Білорусі. Політолог підкреслив, що і уряд, і військові ставляться до цього дуже серйозно, бо розуміють сутність Росії та сприймали як її агресора ще після війни Грузії та подій 2014-го року в Україні.

"Тут більша проблема у тому, як Росію та Білорусь сприймають західніше – Німеччина, Франція. У нас завжди було розуміння, що Росія – це абсолютна загроза і треба готуватись до захисту. Зараз ми ще серйозніше до цього готуємося. Ми абсолютно не сприймаємо Росію як партнера, а лише як загрозу", – наголосив Міхал Марек.

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Як на провокації відреагує НАТО

Він вважає, що у випадку серйозних провокацій на кордонах Польщі чи Литви, НАТО обов'язково застосує 5-ту статтю та втрутиться.

Нагадаємо! У 5-ій статті Північноатлантичного договору йдеться про колективну оборону. Країни-члени Альянсу розцінюють напад на одну або кількох із них як напад на усіх.

Думаю, що Путін уже отримав прямий сигнал, що НАТО піде на 5-ту статтю, коли буде серйозна провокація, підуть війська на Польщу чи на Литву. Тут вже кінець – буде війна і все,

– сказав Марек.

Разом з тим, політолог не думає, що Росія справді наважиться на настільки серйозні кроки, які приведуть до третьої світової війни. Він визнає, що Путін – неадекватна людина. Однак сподівається, що в його оточенні є люди, які подумають про наслідки та зупинять цей процес.

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"Провокації точно можуть бути, але це будуть обмежені провокації – тестування реакції. Це не те, що білоруські танки підуть на Польщу", – переконаний експерт.

Він додав, що Польща готова захищатися та зробить це без проблем. Аби напасти масштабно, росіянам потрібно буде знову перевести величезну кількість військ на територію Білорусі, а наразі у них немає сил на подібне.

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