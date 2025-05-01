Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Сергея Стерненко.

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Что известно об оружии, из которого стреляли в Стерненко

На Сергея Стерненко напали днем 1 мая. Его спасли сотрудники СБУ, которые задержали нападавшую. Активиста успешно прооперировали, пуля не задела жизненно важных органов.

Позже он сообщил в своем телеграм-канале, что у нападавшей было нелегальное огнестрельное оружие.

Нападающая имела оружие. Нелегальное короткоствол. Но украинцам до сих пор запрещено иметь такое оружие для самозащиты. Можно только убийцам,

– написал Стерненко.

Короткоствольное оружие нападавшей / Фото "Украинской правды"

Нападающая на Стерненко снимала квартиру в ЖК, где живет волонтер. Деньги на убийство она получила от российских спецслужб на свои банковские счета.

Ее личность удалось установить – это женщина 1979 года рождения родом из Одесской области, но была зарегистрирована и проживала в Киеве. 15 апреля она сняла квартиру в столичном жилом комплексе и следила за активистом.