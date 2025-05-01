Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Сергія Стерненка.

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Що відомо про зброю, з якої стріляли в Стерненка

На Сергія Стерненка напали вдень 1 травня. Його врятували співробітники СБУ, які затримали нападницю. Активіста успішно прооперували, куля не зачепила життєво важливих органів.

Пізніше він повідомив у своєму телеграм-каналі, що у нападниці була нелегальна вогнепальна зброя.

Нападниця мала зброю. Нелегальний короткоствол. Але українцям досі заборонено мати таку зброю для самозахисту. Можна тільки вбивцям,

– написав Стерненко.

Короткоствольна зброя нападниці / Фото "Української правди"

Нападниця на Стерненка винаймала квартиру в ЖК, де мешкає волонтер. Гроші на вбивство вона отримала від російських спецслужб на свої банківські рахунки.

Її особу вдалося встановити – це жінка 1979 року народження родом з Одеської області, але була зареєстрована та проживала в Києві. 15 квітня вона винайняла квартиру в столичному житловому комплексі та слідкувала за активістом.