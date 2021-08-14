Дипломаты отметили, что уточнят информацию об инциденте у местных компетентных органов. После этого обещают обнародовать выясненную информацию.

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Реакция посольства на инцидент с украинцем в ​​Польше

Посольство Украины в Польше совместно с Консульством Украины в Гданьске проверяют опубликованную в СМИ информацию относительно инцидента в Влоцлавеке, основой которого может быть национальная неприязнь,

– говорится в сообщении.

Кроме того, дипломаты подчеркнули, что считают недопустимыми любые проявления насилия, унижения, нетерпимости или предвзятости по национальному признаку.

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