Дипломати наголосили, що уточнюватимуть інформацію про інцидент у місцевих компетентних органів. Після цього обіцяють оприлюднити з'ясовану інформацію.

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Реакція посольства на інцидент з українцем у Польщі

Посольство України в Польщі спільно з Консульством України в Гданську перевіряють оприлюднену у ЗМІ інформацію щодо інциденту у Влоцлавек, підґрунтям якого може бути національна неприязнь,

– йдеться у повідомленні.

Крім того, дипломати наголосили, що вважають неприпустимими будь-які прояви насильства, приниження, нетерпимості чи упередженості за національною ознакою.

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