Дипломати наголосили, що уточнюватимуть інформацію про інцидент у місцевих компетентних органів. Після цього обіцяють оприлюднити з'ясовану інформацію.

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Реакція посольства на інцидент з українцем у Польщі

Посольство України в Польщі спільно з Консульством України в Гданську перевіряють оприлюднену у ЗМІ інформацію щодо інциденту у Влоцлавек, підґрунтям якого може бути національна неприязнь,
– йдеться у повідомленні.

Крім того, дипломати наголосили, що вважають неприпустимими будь-які прояви насильства, приниження, нетерпимості чи упередженості за національною ознакою.

Напад на українця в Польщі: що відомо

  • У місті Влоцлавек, що у Куявсько-Поморському воєводстві, 7 людей закидали пляшками чоловіка.
  • Очевидці події стверджують, що постраждалим був українець.
  • Поліція підтвердила інцидент, однак нападників їм не вдалося знайти. Водночас ніхто з очевидців, запевняють правоохоронці, не проінформував про злочин.