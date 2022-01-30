Нападение на Украину: о чем думает кремлевский людоед

Министр иностранных дел России Сергей Лавров утверждает, что "если это зависит от России, то войны не будет". Но я бы не спешил бы расслабляться после этого заявления российского Риббентропа, сделанного во время интервью местным пропагандистам. Далее читайте на украинском.

Тому що одночасно Лавров каже, що Росія не допустить нехтування власними інтересами. І тут виникає, звісно, ​​закономірне питання: а як не допустить?

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Рішення ухвалюватиме Путін

Як не допустить у ситуації, коли Захід впевнено відкидає ультимативні вимоги Москви про фактичну відмову від суверенітету колишніх радянських республік та колишніх соціалістичних країн Європи? Піде шляхом переговорів чи все ж таки продовжуватиме шантаж вже за допомогою сили? Відповіді це питання, схоже, немає у самого Сергія Лаврова. Він уже казав, що остаточне рішення ухвалюватиме Володимир Путін.

Але те, що главі російського зовнішньополітичного відомства наказали сигналізувати про продовження переговорного спілкування із цивілізованим світом – ознака того, що остаточного рішення про напад кремлівський людожер ще не ухвалив. Він ще думає.

Поки що триватиме переговорний процес. Лавров буквально після інтерв'ю розпочав консультації зі своєю колегою з Німеччини Анналеною Бербок. Незабаром відбудуться нові переговори Лаврова з Ентоні Блінкеном.

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Путіну потрібна зустріч із Байденом

Путін явно зацікавлений у новому саміті з Байденом – такі зустрічі явно підвищують його особисту самооцінку. Залишається, однак, тільки гадати, чи здатний Кремль у цих консультаціях задовольнитися компромісами чи продовжуватиме вимагати того, щоб йому "віддали" пострадянський простір.

В українців із цього приводу ілюзій бути не повинно. Досить було почути, з якою зневагою Лавров відгукується про колишні радянські республіки взагалі і Україну зокрема. І як він знову каже, що Зеленський може приїхати до Росії для переговорів про "нормалізацію" відносин, ось тільки про Донбас не говорити, це не тема для Путіна. І те, як образливо висловлюється сам російський обер-дипломат про українського президента.

Тож навіть якщо Заходу санкційними погрозами вдасться утримати Путіна від великої війни, від подальших спроб дестабілізувати ситуацію в нашій країні він його вже напевно не втримає.

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