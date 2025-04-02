Об этом 24 Каналу рассказал генерал-майор СБУ Виктор Ягун, отметив, что ситуация тут достаточно специфическая. Нужно еще дождаться всех деталей.

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Причастна ли тут Россия

Как отметил Ягун, уже известно, что это действительно был выходец из Донецкой области, который получил украинский паспорт. На него вполне могли повлиять российские спецслужбы.

Вряд ли он не понимал, что делает. Ему вполне могли заплатить, чтобы испортить имидж украинцев в Европе.

Я подозреваю, что его использовали. Но не "в темную". Могли нанять за деньги. И задача была не столько убить, ведь там пятеро раненых, как сделать резонанс. И особенно акцентировать внимание на то, что у него украинское происхождение,

– предположил Ягун.

Добавим, правоохранители Нидерландов подтвердили, что нападавшим оказался 30-летний украинец из Донецкой области. Также у него после ареста обнаружили документы на разные имена.