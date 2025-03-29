Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Politie Eenheid Amsterdam. Напомним, что инцидент в столице Нидерландов произошел в четверг, 27 марта.

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Кто напал на людей в Амстердаме

Полиция Амстердама установила личность мужчины, которого задержали на месте после нападения.

Полиция установила личность подозреваемого в совершении ножевого ранения в четверг днем, 27 марта. Им оказался 30-летний украинец из Донецкой области,

– говорится в сообщении правоохранителей.

Точно неизвестно, или нападающий с контролируемой Украиной части Донецкой области, или территорий, которые под оккупацией. По данным NOS, у мужчины после ареста обнаружили удостоверение личности на разные имена. Он заселился в отель в Амстердаме накануне нападения.

Согласно обнародованной информации, в результате инцидента он ранил ногу, поэтому сейчас находится в госпитале при пенитенциарном учреждении. Он должен предстать перед судом во вторник, 1 апреля, для определения дальнейшей меры пресечения. Мотивы мужчины неизвестны.

Напомним, инцидент произошел около 15:20 по местному времени вблизи площади Дам. Ранее сообщалось, что после совершения преступления на место прибыло несколько карет скорой медицинской помощи. Кроме того, перед дворцом на площади Дам приземлился вертолет.