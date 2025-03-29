Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Politie Eenheid Amsterdam. Нагадаємо, що інцидент у столиці Нідерландів стався у четвер, 27 березня.

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Хто напав на людей в Амстердамі

Поліція Амстердаму встановила особу чоловіка, якого затримали на місці після нападу.

Поліція встановила особу підозрюваного у скоєнні ножового поранення у четвер вдень, 27 березня. Ним виявився 30-річний українець із Донецької області,

– ідеться у повідомленні правоохоронців.

Достеменно невідомо, чи нападник з контрольованої Україною частини Донеччини, чи територій, які під окупацією. За даними NOS, у чоловіка після арешту виявили посвідчення особи на різні імена. Він заселився у готель в Амстердамі напередодні нападу.

Згідно з оприлюдненою інформацією, внаслідок інциденту він поранив ногу, тому наразі перебуває у госпіталі при пенітенціарній установі. Він має постати перед судом у вівторок, 1 квітня, для визначення подальшого запобіжного заходу. Мотиви чоловіка невідомі.

Нагадаємо, інцидент стався близько 15:20 за місцевим часом поблизу площі Дам. Раніше повідомлялося, що після скоєння злочину на місце прибуло кілька карет швидкої медичної допомоги. Окрім того, перед палацом на площі Дам приземлився вертоліт.