Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на мовник АТ5. Злочин стався близько 15:20 за місцевим часом поблизу площі Дам.

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Що відомо про напад

Нідерландські правоохоронці вже затримали підозрюваного. Наразі інформація про мотив або причину нападу відсутня.

На місце злочину прибуло кілька карет швидкої медичної допомоги. Окрім того, перед палацом на площі Дам приземлився вертоліт.

До слова, у понеділок, 24 березня, близько 22:00 біля залізничного вокзалу Києва 36-річний чоловік напав з розкладним ножем на перехожих після словесного конфлікту. Його одразу затримала поліція, 2 постраждалих госпіталізували. Наразі правоохоронці розглядають відкриття кримінального провадження за статтею про умисне тяжке тілесне ушкодження.

Нагадаємо, у понеділок, 10 березня, в Івано-Франківській області чоловік поранив ножем 2 працівників ТЦК і СП під час перевезення до військкомату.