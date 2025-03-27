Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на вещатель АТ5. Преступление произошло около 15:20 по местному времени вблизи площади Дам.

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Что известно о нападении

Нидерландские правоохранители уже задержали подозреваемого. Сейчас информация о мотиве или причине нападения отсутствует.

На место преступления прибыло несколько карет скорой медицинской помощи. Кроме того, перед дворцом на площади Дам приземлился вертолет.

К слову, в понедельник, 24 марта, около 22:00 возле железнодорожного вокзала Киева 36-летний мужчина напал с раскладным ножом на прохожих после словесного конфликта. Его сразу задержала полиция, 2 пострадавших госпитализировали. Сейчас правоохранители рассматривают открытие уголовного производства по статье об умышленном тяжком телесном повреждении.

Напомним, в понедельник, 10 марта, в Ивано-Франковской области мужчина ранил ножом 2 работников ТЦК и СП во время перевозки в военкомат.